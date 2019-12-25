Эксперт прокомментировал ситуацию со средствами индивидуальной защиты в отдаленных районах России

В Москве не знают, как решают проблему со средствами индивидуальной защиты в трех регионах.

Некоторые регионы России до сих пор не подали федеральным властям заявки на получение средств индивидуальной защиты. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что промедление местных властей вызывает недоумение.

Речь идет об Амурской области, республике Алтай и Тыве. По словам Мантурова, в правительстве и в информационном центре по борьбе с коронавирусом не осведомлены о том, как регионы решают актуальный вопрос.

Специалисты заметили, что на прошлой неделе 17 апреля, врач из Благовещенска обратился к губернатору и попросил помочь со средствами индивидуальной защиты. Это указывает на то, что проблемы все-таки есть.

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