Эксперт прокомментировал путешествие главы Тамбова во Вьетнам

Теперь глава города не может вернуться оттуда.

Глава Тамбова Наталья Макаревич не может вылететь из Вьетнама. Об этом стало известно несколько дней назад после ее публикации в Facebook. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что есть два противоположных подхода.

Администрация области утверждает, что мэр находилась в отпуске и вылетела во Вьетнам до ограничений на рейсы. Кроме того, по возвращении она будет на карантине.

Другого мнения придерживаются местные жители. Они недовольны такой поездкой и говорят об увольнении Макаревич.

Специалисты отметили, что противоэпидемические меры в России были объявлены еще 31 января, а 11 марта ВОЗ заявила о пандемии. Такой поступок, по мнению экспертов, был безответственным.

Фото: Наталья Макаревич / Facebook