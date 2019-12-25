Эксперт прокомментировал предложение Шушкевича оставить в Белоруссии один государственный язык

Политик понимает, что переход будет непростым.

Экс-глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" назвали это "невежеством".

По словам Шушкевича, в Европе только в Швейцарии есть несколько языков. Эксперты отметили, что как минимум такая же ситуация в Ирландии, Финляндии, Бельгии и Ватикане.

Шушкевич добавил, что угрозы над русским языком нет, а вот белорусский язык имеет только одну родину. По словам политика, другой родины у него не будет.

Фото: YT / И Грянул Грэм