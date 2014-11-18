Эксперт по информационной безопасности предупредил о риске скачать вирус с фишинговых сайтов

Кибермошенники намеренно могут создавать сайты, имитирующие ресурсы официальных ведомств или справочно-правовых систем.

Скачивание документов из Сети с непроверенных или фишинговых сайтов чревато заражением ПК вирусами. Об этом сообщило издание spb.aif.ru со ссылкой на начальника отдела информационной безопасности Северо-Западного ГУ Банка РФ Андрея Кобзаря. Так, эксперт отметил, что кибермошенники намеренно могут создавать сайты, имитирующие ресурсы официальных ведомств или справочно-правовых систем. Такие ресурсы крайне популярны у секретарей, бухгалтеров и сотрудников, занимающихся финансовой, налоговой и другой отчётностью. Также хакеры часто прибегают к специальным алгоритмам, чтобы оказаться в первых строках поиска.

Если вирус с фишинговых сайтов всё же проникает в компьютер, злоумышленники смогут дистанционно менять в договорах с подрядчиками и поставщиками банковские реквизиты, а также похищать принадлежащие компаниям средства.

Кобзарь отметил, что для того, чтобы не стать жертвой фишинговых сайтов, нужно установить на своих рабочих компьютерах антивирус и регулярно обновлять его.

Рекомендую также настроить запрет на запуск и установку программ для удалённого доступа. Но самое главное – не скачивать документы на сайтах, надёжность которых вызывает сомнения. Обращайте внимание на адрес веб-ресурса – поддельный может отличаться от официального всего лишь одной буквой. Андрей Кобзарь, начальник отдела информационной безопасности Северо-Западного ГУ Банка РФ

Фото: Pxhere