Эксперт оценил предложение Минстроя создать типовые проекты домов для индивидуального жилищного строительства

Эксперты считают, что к строительству дома граждане хотят подходить индивидуально.

Минстрой предложил создать типовые проекты домов для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что интерес ведомства к развитию ИЖС — это хорошо, но идея с его типизацией вызывает недоумение.

При строительстве семейного дома граждане сами хотят выбрать нужный им вид, размер и планировку жилища. В СССР при создании типовых жилых районов тема типизации была актуальна, так как позволяла экономить на унификации процессов, но сейчас уже другое время.

Возможно, Минстрою стоило бы не изобретать велосипед, а просто помочь людям получить льготную ипотеку на возведение подобного жилья. считают эксперты.

Они отметили, что современный рынок предлагает широкий спектр материалов и проектов, поэтому с этим люди справятся сами.

Фото: Piter.TV