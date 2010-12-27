Эксперт рассказала, какая работа может привести к ожирению

Набрать лишних вес могут специалисты, которые ведут малоподвижный образ жизни без определенного режима питания.

Врач-диетолог составила список профессий, представители которых наиболее склонны к ожирению.

Марият Мухина отметила бывших спортсменов, которые теряют форму после того, как перестают тренироваться, передало "Экономика сегодня". Организм перестает усиленно тратить калории, при этом человек ест столько же, сколько и раньше. Из-за этого легко набрать лишний вес.

Малоподвижный образ жизни ведут священники, кассиры супермаркетов, учителя и юристы. Кроме того, негативно сказывается сбитый режим приема пищи. Ожирению подвержены работники столовых, так как частые дегустации могут провоцировать гормон голода.

Это также касается IT-специалистов и сотрудников ГИБДД, которые предпочитают очень сытно есть после работы.

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