Эксперт Галов рассказал петербуржцам об актуальных киберугрозах

Данные "Лаборатории Касперского" показали, что за первые восемь месяцев 2025 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 66% пользователей подверглись атакам телефонных мошенников, причем большая часть попыток осуществлялись через обычные телефонные звонки. Дмитрий Галов, руководитель команды Kaspersky GReAT в России, подробно осветил "Петербургскому дневнику" 6 распространенных методов, используемых современными киберпреступниками, а также повторно озвучил базовые правила защиты от мошенничества.

Согласно исследованию лаборатории, в течение первых восьми месяцев текущего года 64% российских пользователей сталкивались с подозрительными звонками. Одна из последних уловок злоумышленников связана с сезонами праздников: например, накануне Дня знаний и Международного женского дня они выдавали себя за курьеров службы доставки цветов и запрашивали коды подтверждения из SMS-сообщений, пытаясь проникнуть в личные учетные записи пользователей.

Другая схема строится вокруг замены оборудования в домах жильцов. Под видом представителей обслуживающей компании мошенники просят предоставить конфиденциальные данные путем отправки сообщений с просьбой подтвердить код из SMS. Эта техника нацелена на получение доступа к личным сервисам владельцев устройств.

Последние тендеции демонстрируют усиление активности преступников в мессенджерах. Они осуществляют атаки, рассылая вредоносные ссылки и файлы, а также совершают звонки. По мнению Дмитрия Галова, борьба с такими действиями осложняется техническими особенностями самих мессенджеров.

Отмечая проблему поддельных имен пользователей в WhatsApp (Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России), эксперт указал на необходимость внедрения механизмов репутационного анализа звонков, уже внедряемых некоторыми разработчиками, например, мессенджером MAX.

Особое внимание уделяется мобильным устройствам на базе Android, где распространение получает опасный троян Mamont. За указанный период зафиксированы случаи увеличения количества инфицированных пользователей в России в 36 раз по сравнению с предыдущим годом. Программы маскируются под фотографии, видеоролики или специализированные приложения, а при установке выдают опасные разрешения.

Кроме того, отмечается увеличение популярности другого вредоносного ПО — Triada. В России в 2025 году количество атакованных пользователей возросло в пять раз, многие из которых сталкиваются с новыми версиями вируса, украдывающими аккаунты в социальных сетях и перехватывающих звонки и сообщения.

Новый тренд в угрозах — использование мобильных устройств с поддержкой NFC. В августе 2025 года количество атак с использованием специальных инструментов выросло в 11 раз по сравнению с началом года. Злоумышленники используют фишинговые страницы, имитирующие банковские интерфейсы, чтобы заставить пользователей вводить реквизиты карт и совершать несанкционированные транзакции.

Эти угрозы показывают эволюцию методов кибермошенничества, что подтверждает важность осведомленности пользователей и соблюдения элементарных правил информационной гигиены.

Фото: Личный архив Дмитрия Галова