Эксперт назвал три возможные причины крушения Ан-148

Эксперт в сфере авиации рассказал, почему мог рухнуть самолет, летевший из Москвы в Орск.

Уже сутки прошли с момента падения самолета Ан-148 в Подмосковье, а официальные причины трагедии до сих пор не названы. Это связано с тем, что эксперты до сих пор не расшифровали данные "черного ящика", без которых трудно сделать окончательные выводы. Однако в СМИ уже появляется дискуссионная информация о том, что могло стать причиной крушения нового самолета в небе над Раменским.

Интервью с доцентом кафедры эксплуатации и управления аэрокосмических систем ГУАП Михаилом Тихомировым опубликовало издание Мойка78 . Опытный инженер назвал три фактора, которые с высокой долей вероятности могли стать причинами трагедии. Во-первых, эксперт напомнил, что Ан-148 - это новый самолет, который не прошел "проверку временем". Ранее у этой модели уже случались непредвиденные проблемы с проводкой, которые вполне могли привести к страшному исходу. Да и украинские двигатели, использующиеся в Ан-148 до сих пор вызывают вопросы у специалистов.

Во-вторых, слухи о том, что самолет вылетел без использования средств для борьбы с наледью, тоже вызвали тревогу у эксперта. Кроме того, в такую погоду необходимо обрабатывать самолет противообледенительными средствами. Если этого не сделали, самолет мог упасть из-за ухудшившихся аэродинамических характеристик, лед мог бы в полете попасть в двигатель, и вывести его из нормального режима полета, в том числе разрушить Михаил Тихомиров, эксперт

В-третьих, представитель ГУАП посоветовал коллегам проверить качество топлива, которым заправляли Ан-148 перед вылетом. Например, наличие влаги в зарядной жидкости.

В свою очередь, Михаил Тихомиров отверг слухи о возможности террористического акта на борту лайнера, и предположения относительно ошибки пилота.