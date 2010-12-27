Эксперт: Кредитная политика ЦБ приведет к росту зарплат, но деньги пойдут на погашение долгов

Руководитель направления Финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников считает, что денежно-кредитная политика Центробанка может привести к стабилизации инфляции. И, как следствие, росту реальных зарплаты.

Заместитель главы Минтруда Любовь Ельцова заявила, что работа Банка России по минимизации процентов по банковским кредитам приведет к росту ВВП, и, как следствие, росту заработных плат. Центробанк работает над минимизацией процентов по банковским кредитам.

Эксперт отмечает, что политика регулятора направлена на стабилизацию инфляции. ЦБ делает все, чтобы достаточно долго удержать этот показатель на уровне около 4%. Для привера, в июле годовое выражение инфляции составило 4,9%, при этом реальная заработная плата по сравнению с прошлым годом выросла на 4,6%.

А увеличение заработных плат ведет к оживлению платежеспособного спроса, а также является дополнительным вкладом в повышение темпов роста ВВП. Однако эксперт опасается, что все дополнительные деньги пойдут на погашение долгов.

"У нас одновременно оживает потребительское поведение – люди устали от экономии и начинают брать в долг", - рассказал эксперт ФБА "Экономка сегодня".

Масленников при этом отмечает, что такое поведение может привести к понижению потребительского спроса. ЦБ пока не сильно рискует с этим, ер уже братил внимание на это.