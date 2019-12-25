Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП в 2021 году

Минэкономразвития пересмотрело оценку роста ВВП России в 2021 году. Так, прогнозируется, что рост составит 3,8% вместо 2,9% ожидавшихся ранее. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на письмо МЭР.
В ведомстве отметил, что пересмотрена оценка были из-за увеличения спроса на рынке.
А вот прогноз по росту ВВП на 2023-2024 годы остался прежним. Он составляет 3,2%и 3% соответственно.
Ранее мы писали, что в Роспотребнадзоре призывают привить всех россиян.
Фото: pixabay
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