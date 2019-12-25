Эксперт: Facebook в скором времени могут назначить новый штраф

Руководство не спешит выполнять российские требования.

Facebook выплатил штраф в размере 4 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что социальной сети могут выставить новый счет на большую сумму.

Дело в том, что вопрос о переносе серверов компании в Россию остается открытым. Если Facebook не совершит никаких действий, то новый штраф может составить 16 млн рублей.

Для компании это по-прежнему незначительная сумма, однако, на подходе новые законодательные инициативы об ужесточении ответственности IT-платформ, которые могут привести к сложностям в ее работе на российском рынке, а значит, и финансовым потерям. сделали прогноз эксперты.

Есть предположение, что рано или поздно социальная сеть выполнит требование, как это сделали Google, eBay, PayPal и другие.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Одноклассники" открыли виртуальный зал славы рок-н-ролла.

Фото: pixabay.com