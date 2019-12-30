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Экскурсия на фабрику ёлочных игрушек в Крестцы
Сегодня, 8:00
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nastya960

Экскурсия на фабрику ёлочных игрушек в Крестцы

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На фабрике ёлочных игрушек участники экскурсии смогут понаблюдать за процессом создания изящных жар-птиц, заснеженных домиков, диковинных цветов.

Фабрика ёлочных игрушек в Крестцах – место, где стеклодувы и художники создают невероятной красоты изделия из стекла. Участники экскурсии смогут увидеть, как из стеклянной массы получаются красивые фигурки. После экскурсии продёт мастер-класс, где создать игрушку можно самому. Готовое изделие можно забрать. После мастер-класса гостей перевезут в староверческую усадьбу в деревне Ляково, где будет подан обед и чай с домашними пирогами. 

Цена: от 900 до 2300 рублей 

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Pixabay

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Категории: Куда сходить в Петербурге,

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