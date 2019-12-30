Экскурсия на фабрику ёлочных игрушек в Крестцы

На фабрике ёлочных игрушек участники экскурсии смогут понаблюдать за процессом создания изящных жар-птиц, заснеженных домиков, диковинных цветов.

Фабрика ёлочных игрушек в Крестцах – место, где стеклодувы и художники создают невероятной красоты изделия из стекла. Участники экскурсии смогут увидеть, как из стеклянной массы получаются красивые фигурки. После экскурсии продёт мастер-класс, где создать игрушку можно самому. Готовое изделие можно забрать. После мастер-класса гостей перевезут в староверческую усадьбу в деревне Ляково, где будет подан обед и чай с домашними пирогами.

Цена: от 900 до 2300 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Pixabay