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Экскурсия "Рускеала: мраморное царство — в Карелию на один день"
Сегодня, 7:00
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Экскурсия "Рускеала: мраморное царство — в Карелию на один день"

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Автобус отправляется в 07:00 14 мая. Возрастные ограничения: 0+

Петербуржцам предлагают отправиться в однодневный тур в Карелию. Автобусная экскурсия предполагает посещение крепости Корела, водопадов Ахвенкоски, где снимали фильм "А зори здесь тихие", горного парка Рускеала — настоящей жемчужины Карелии. Туристы смогут насладиться волшебными пейзажами, сделать красивые фотографии и при желании зарядиться адреналином на экстремальном зиплайне среди мраморных скал, особо смелые смогут совершить прыжок с тарзанки прямо над Изумрудным озером.

Место встречи: Казанская площадь/ м. Проспект Просвещения.

Фото: Unsplash

Теги: мраморное царство, рускеала
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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