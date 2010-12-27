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Экскурсия "Крыши Петербурга"
Сегодня, 19:00
244
nastya960

Экскурсия "Крыши Петербурга"

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С крыш многоэтажек открываются захватывающие дух виды на Петербург.

Вся городская панорама предстаёт как на ладони, а на закате и после захода солнца, когда на улицах загораются огни, Северная столица преображается до неузнаваемости. Руфер с большим опытом покажет город на Неве совсем с другой стороны. К тому же, организаторы позаботились о безопасности: во время экскурсии все обзорные точки защищены бортиками. На экскурсию стоит приходить в удобной одежде и обуви без каблука.

Цена: от 700 до 4500 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Фото: организаторы 

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Категории: Куда сходить в Петербурге,

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