Экскурсия "Крыши Петербурга"

С крыш многоэтажек открываются захватывающие дух виды на Петербург.

Вся городская панорама предстаёт как на ладони, а на закате и после захода солнца, когда на улицах загораются огни, Северная столица преображается до неузнаваемости. Руфер с большим опытом покажет город на Неве совсем с другой стороны. К тому же, организаторы позаботились о безопасности: во время экскурсии все обзорные точки защищены бортиками. На экскурсию стоит приходить в удобной одежде и обуви без каблука.

Цена: от 700 до 4500 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Фото: организаторы