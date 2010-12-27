Экскурсии на Кондитерскую фабрику имени Самойловой

На экскурсии можно узнать историю старейшего кондитерского производства Петербурга, познакомиться с процессом изготовления печенья, зефира, конфет и мармелада и продегустировать лакомства прямиком с конвейера.

Фабрика имени Самойловой была основана в 1862 году Жоржем Борманом. Во время экскурсии участники посетят бисквитно-вафельное производство, где делают вафли, зефир и печенье, после этого – конфетно-мармеладный цех. Всю продукцию можно попробовать прямо с конвейера в неограниченном количестве. В конце экскурсии гостям выдадут сладкие подарки — по целому пакету продукции фабрики весом около 4 кг каждому.

Место: Кондитерская фабрика имени Самойловой (пр. Английский, д. 16)

Цена: 1250 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ Экскурсии на кондитерскую фабрику им Самойловой