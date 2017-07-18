Бывшая возлюбленная Кержакова прокомментировала его разрыв с женой‍

Женщина заявила, что знает несколько скрытых подробностей из жизни Миланы и Александра.

Бывшая жена Александра Кержакова, Екатерина Сафронова, прокомментировала слова Миланы Кержаковой о расставании с мужем. Об этом 16 мая сообщило "Life.ru".

Сафронова рассказала изданию, что давно знакома с Миланой Кержаковой. Жена футболиста пыталась помочь его бывшей возлюбленной увидеть сына, которого женщине не показывали уже несколько лет. Напомним, Кержаков через суд забрал ребенка, обвинив Екатерину Сафронову в наркотической зависимости. Женщина заявила, что знает несколько скрытых подробностей из жизни Миланы и Александра.

Тому, что Кержаков разведётся с Миланой, я не буду удивлена. Знала, что их жизнь рано или поздно этим закончится. Сама Милана рассказывала мне, что у них всё совсем не гладко… Я много знаю, что происходит в их семье. Могу сказать одно: вовремя меня Бог отвёл от этого мужчины Цитирует Екатерину Сафронову издание "МК".

Напомним, что недавно Милана Кержакова обмолвилась в соцсетях, что рассталась с мужем. На комментарий одной из подписчиц она ответила, что он давно уже "падший человек". Позже Милана удалила эту реплику из соцсети.

Фото: milana_kerzhakova / Instagram, safronovaekaterina812 / Instagram.