Экс-участник КВН рассказал о закулисье проекта

В проект старались брать команды, у которых есть идея.

Генеральный продюсер Yellow, Black & White и экс-участник "Клуба веселых и находчивых" Алексей Троцюк рассказал о закулисье КВН. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале Esquire Russia.

По его словам, в состав КВН старались брать команды, у которых есть идея, так как она способна дать толчок к развитию. Троцюк подчеркнул, что он работал сразу с несколькими командами клуба, за что они ему платили деньги и знали о его помощи оппонентам.

В какой-то момент все дошло до абсурда. Был год, когда в финале Высшей лиги из четырех команд три были наши. Алексей Троцюк, экс-участник КВН

Он отметил, спустя какое-то время он совместно с командой готовил примерно четверть всех выступлений для участников "Клуба веселых и находчивых". Из-за такой нагрузки к Троцюку позже пришло сознание того, что он исчерпал возможности для роста в КВН, после чего принял решение уйти в другие области ТВ.

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Видео: YouTube / Esquire Russia