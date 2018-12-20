Экс-супруга Сергея Шнурова прокомментировала слухи о закрытии ресторана

Она поддержала в Instagram комментатора, который призвал игнорировать информацию о закрытии "Кококо".

Бывшая жена Сергея Шнурова Матильда прокомментировала многочисленные слухи и сообщения в СМИ о закрытии своего ресторана "Кококо" на Вознесенском проспекте.

В Instagram поклонники завалили Матильду вопросами о том, действительно ли ресторан закрывается.

"Везде написали, что ресторан закрывается. Это правда? Мы конечно не часто в нем бываем, но если приезжаем в Питер — заходим. Перевозите ресторан в Москву! "– пишет подписчица Матильды.

В ответ на этот комментарий светская львица ответила "нет". Помимо этого, она поддержала комментатора, который призвал игнорировать информацию о закрытии "Кококо".

"Чего я только не прочитала о себе за последний год. Спокойно, ребята. Приходите лучше на новое чудо блюдо от Гришечкина - пельмени из кролика, это бомба!" - пишет Матильда Шнурова под своей новой публикацией в Instagram.

Фото:matilda.shnurova