Экс-полицейского отправили в колонию за передачу данных о попутчиках Навального*

В ходе суда Голубев не признал вину.

Василеостровский суд Петербурга приговорил экс-полицейского Константина Голубева к двум годам колонии общего режима. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 2 марта рассказали объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Следствие считает, что в сентябре 2020 года Голубев попросил дать ему доступ к системе "Розыск-Магистраль". Там он нашёл данные пассажиров двух авиарейсов, а также информацию о приобретении неким лицом билетов. Эти сведения он передал другому человеку.

Этого человека интересовал рейс из Томска в Москву, которым летел Алексей Навальный* 20 августа 2020 года. Во время полета ему стало плохо, поэтому борт пришлось посадить в Омске. Человека интересовало, кто сидел с Навальным* и кто такая Мария Певчих. В ходе суда Голубев не признал вину. В прениях он просил оправдать его в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Фото: Piter.tv

*Внесён в реестр террористов и экстремистов.