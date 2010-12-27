Суд признал экс-подрядчика Эрмитажа банкротом

В Петербурге бывший подрядчик Эрмитажа признан банкротом.

Экс-подрядчик Эрмитажа, ООО "МехСтройТранс" признан банкротом. Отмети, что петерургский музей вел долгие споры на миллионы рублей. В отношении поставщика введено на шесть месяцев конкурсное производство. По информации картотеки арбитражных дел, это решение было принято московским городским арбитражом.

В решении суда отмечено, что представитель Эрмитажа согласен с тем, что должник является несостоятельным. Однако последний был против, а также просил приостановить производство по делу о банкротстве до вынесения решения по его собственному иску к Эрмитажу. Напомним, что ранее "МехСтройТранс" оспорил в суде решение Эрмитжа расторгнуть с ним контракт в одностороннем порядке. Однако суд настаивал на своем. В решении поясняется, что деятельность должника не ведется, восстановление его платежеспособности невозможно.

Основной причиной расторжения контракта стало отставание от графика работ на 9 месяцев. По словам заместителя директора Эрмитажа по капитальному строительству Николая Калача, любые дальнейшие действия Эрмитажа по данному госуконтракту являлись бы пустой тратой государственных денег.