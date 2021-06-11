Экс-министра транспорта Алтайского края подозревают в получении взятки в 5 млн рублей

Александра Дементьева отправили под домашний арест.

Октябрьский районный суд Барнаула отправил бывшего министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева под домашний арест. Его подозревают в получении взятки, размер которой составляет 5 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.

Мера пресечения избрана с учетом признания им своей вины, - сообщил собеседник агентства.

Отметим, что экс-минситра задержали в Москве в одной из квартир. Следствие считает, что он получил взятку в размере более 5 млн рублей от директора одной компании. Она занималась нанесением дорожной разметки.

Дементьев был министром транспорта Алтайского края с октября 2018 года по 24 мая 2021 года. В отставку он ушел по собственному желанию.

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