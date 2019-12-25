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Экс-главу МВД Петербурга Сергея Умнова могут отправить под арест
Сегодня, 16:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Экс-главу МВД Петербурга Сергея Умнова могут отправить под арест

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На данный момент Умнов находится в Москве в одном из ИВС.

Помощник министра МВД (Бывший руководитель ГУ МВД Петербурга и Ленобласти)  Сергей Умнов в ближайшее время может оказаться под арестом в СИЗО. Об этом "Невским Новостям" сообщил знакомый с ситуацией источник.

На данный момент Умнов находится в Москве в одном из ИВС. Он был задержан в рамках расследования уголовного дела. Если следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте генерала, и суд его удовлетворит, во время расследования он будет находиться в СИЗО Москвы. 

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Теги: коррупция, мвд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Новости СПб,

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