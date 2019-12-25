МВД: три генерала стали фигурантами уголовного дела

Они подозреваются в приобретении личного имущества на средства Фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО".

Сотрудниками ФСБ РФ и ГУ собственной безопасности МВД России проведен ряд обысков по уголовному делу, возбужденному в июне 2020 года органами Следкома РФ по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Об этом сообщила пресс-служба МВД.РФ.

Установлено, что в период с 2016 по 2020 годы несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти допускали злоупотребления должностными полномочиями. Они подозреваются в приобретении личного имущества на средства Фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО".

Фигурантами уголовного дела являются помощник МВД РФ Сергей Умнов (бывший начальник ГУ МВД по СПб и Ленинградской области), начальник УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший замначальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Иван Абакумов. Они задержаны, расследование продолжается.

Фото: Piter.tv