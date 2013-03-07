Экс-главу Еврейской автономной области приговорили к условному сроку

Его признали виновным в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями.

Биробиджанский районный суд вынес приговор бывшему губернатору Еврейской автономной области Александру Винникову. Об этом информирует пресс-служба суда. Экс-главе назначили четыре года условного срока за подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями.

Винникова признали причастным к преступлению, связанному с закупками медоборудования по завышенным ценам по завышенным ценам для онкодиспансера в 2014-2015, при которых поставщику были даны преференции. Техника была закуплена подчиненным Винникова по его приказу на фиктивных торгах. Ущерб бюджету ЕАО превысил 24 миллиона рублей.

Свою вину экс-губернатор не признал. При назначении наказания суд принял во внимание заслуги Винникова, состояние его здоровья и возраст. Отягчающие обстоятельства установлены не были.

Винников возглавлял Еврейскую автономную область с 2010 по 2015 год.

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