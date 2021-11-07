Экс-глава МВД Украины завил, что у него есть план по возвращению Крыма

Он предлагает принять "закон о коллаборантах".

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков завил на канале "Украина 24". Что у него есть план по реинтеграции Крыма и Донбасса.

По его словам, целью является стратегия восстановления территориальной целостности Украины и деоккупация Донбасса и Крыма.

Аваков предлагает принять "закон о коллаборантах". Закон в свою очередь предусматривает ответственность за сотрудничество с Россией. Предусматривается и закон об амнистии для лдей, которые совершили мелкие преступления. По мнению экс-главы МВД Украины, власти должны сделать все, чтобы жители этих регионов захотели вернуться в состав Украины.

Человек должен знать, что его здесь ждет: будет ли будущее для детей, будет ли у него работа, пенсия. Арсен Аваков, бывший глава МВД Украины

Ранее лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко заявила, что впервые за все годы независимости Украина не запаслась газом на зиму. Она считает, что страна могла заполнить свои подземные хранилища газом по минимальной цене.

Видео: YouTube / Украина 24