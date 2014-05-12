Депутат Верховной рады рассказала об упущенной Украиной возможности

Украина обладает подземными хранилищами, щ-которые вмещают 38 млрд кубометров "голубого топлива".

Лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко заявила, что впервые за все годы независимости Украина не запаслась газом на зиму. По ее словам, страна могла заполнить свои подземные хранилища газом по минимальной цене. Об этом сообщает телеканал "Украина 24".

Тимошенко сказала, что кризис на Украине является рукотворным, поскольку у страны есть все для обеспечения собственных потребностей. Она подчеркнула, что подземные хранилища Украины вмещают 38 млрд кубометров газа.

Что страна делала 30 лет независимости? Летом, когда газ дешевый, — а этим летом он был в шесть раз дешевле, чем на рынке в мире, — Украина всегда закачивала газ в хранилища. Мы могли закачать 38 млрд… и сегодня в нашей стране не было бы никакого кризиса. Мы все были бы с газом, электроэнергией и отоплением по минимальной цене. Юлия Тимошенко, депутат Верховной рады

Тимошенко считает, что страну могут сделать банкротом, потому что действующие украинские власти не закупили необходимые объемы газа, когда это было выгодно сделать.

Видео: YouTube / Украина 24