Экс-гендиректор "Метростроя Северной столицы" Владимир Шмидт назначен в Смольный

До МССС Шмидт был зампредом КРТИ и возглавлял компанию "Пилон".

Экс-гендиректор "Метростроя Северной столицы" (МССС) Владимира Шмидта назначили заместителем председателя комитета по транспорту. Об этом в пятницу, 7 апреля, пишет "Фонтанка".

По данным издания, решение согласовали накануне. Шмидт будет заниматься вопросами инфраструктуры — строительство, инвестиционные программы и другие направления. До МССС Шмидт был зампредом КРТИ и возглавлял компанию "Пилон". МССС он покинул в конце прошлого года.

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Фото: piter.tv

