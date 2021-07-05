Экс-депутат ЗакСа Салаев приобрел лесопромышленные активы United Panel Group

Бывший парламентарий расширяет бизнес в лесной отрасли через покупку UPG.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Универсам "Диана"", связанное с Александром Салаевым, завершило сделку по приобретению активов United Panel Group. В состав купленных предприятий вошли "Северо-западная лесная компания" и Жешартский лесопромышленный комплекс.

Как сообщает "Коммерсантъ", это не первое вложение экс-политика в лесную отрасль. По информации источников издания, Салаеву также принадлежат три деревообрабатывающих завода на территории Турции.

После введения западных санкций в 2022 году предприятия UPG столкнулись с серьезными финансовыми трудностями. В частности, весной 2025 года несколько кредиторов Жешартского ЛПК инициировали процедуру банкротства предприятия. В июле суд подтвердил факт переговоров между сторонами о реструктуризации задолженности.

Александр Салаев входил в состав петербургского Заксобрания IV и V созывов (2007-2016 годы) от партии "Единая Россия". Досрочно сложил полномочия в 2013 году. В 2021 году предпринимал попытку вернуться в политику, баллотируясь как самовыдвиженец.

