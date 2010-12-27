Экс-депутат ЗакСа Нотяг планирует выйти из тюрьмы строгого режима по УДО

Бывший парламентарий через адвоката подал ходатайство в суд.

Бывший депутат ЗакСа Вячеслав Нотяг считает возможным получить условно-досрочное освобождение из-под стражи. Ходатайство о выходе из тюрьмы подал юрист заключенного. Об этом сообщает сам адвокат Андрей Зюзин. На данный момент прошение еще находится на стадии принятия к рассмотрению.

Напомним, что петербургский экс-парламентарий отбывает наказание за получение взятки. Кировский районный суд признал фигуранта дела виновным. В январе 2018 года Нотяг получит три года в колонии строгого режима и штраф в размере одного миллиона рублей. Такие меры связаны с ежемесячными "взносами" директора строительной компании "Воин-В", чтобы должностное лицо содествовало в борьбе с градозащитниками.

Фото: Piter.tv

