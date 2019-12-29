Экономисты оценили эффект новых антироссийских санкций

Эксперты Института международных финансов, который базируется в США, дали прогноз о том, как новые антироссийские санкции повлияют на экономику РФ.
Подробная аргументация расписана в докладе "Дело об американских санкциях против России".
В частности, экономисты усомнились в их эффективности.
- Санкции вряд ли навредят России. При этом будут иметь непредусмотренные последствия для рынков, - сказано в докладе.
Также там указано, что с 2014 года экономика России "значительно укрепилась". Это связано с плавающим курсом рубля, который выступает "поглотителем шоков".
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