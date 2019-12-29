Экономисты оценили эффект новых антироссийских санкций

Считают, что экономика России только крепчает

Эксперты Института международных финансов, который базируется в США, дали прогноз о том, как новые антироссийские санкции повлияют на экономику РФ.

Подробная аргументация расписана в докладе "Дело об американских санкциях против России".

В частности, экономисты усомнились в их эффективности.

- Санкции вряд ли навредят России. При этом будут иметь непредусмотренные последствия для рынков, - сказано в докладе.

Также там указано, что с 2014 года экономика России "значительно укрепилась". Это связано с плавающим курсом рубля, который выступает "поглотителем шоков".