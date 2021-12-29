Экономист предупредил о главных рисках в 2022 году

Он сказал, что можно предположить несколько сценариев.

Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов рассказал агентству "Прайм" о шоковых сценариях фондового рынка в 2022 году.

По словам экономиста, сложно делать такие предсказания из-за многофакторности. Однако можно предположить несколько сценариев. Он сказал, что одним из главных рисков является высокая инфляция совместно с падением ВВП по всему миру.

Такой сценарий предполагает, что на фоне энергокризиса цены на энергоресурсы будут оставаться на высоком уровне долгое время, что драматично скажется на росте себестоимости товаров и услуг. Артем Тузов, исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал"

Он отметил, что возможен кризис отраслевых дефолтов из-за изменения потребительского спроса. Возможны и массовые банкротства на фоне распространения пандемии коронавируса.

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