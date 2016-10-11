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Экологи собрали более тысячи килограммов нефтеводяной смеси в реках Петербурга
Сегодня, 14:39
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Shdaria
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Экологи собрали более тысячи килограммов нефтеводяной смеси в реках Петербурга

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В Петербурге собрали огромное количество нефтеводяной смеси.

В Санкт-Петербурге на прошлой неделе дежурные аварийные службы устранили два крупных загрязнения экологического характера. Об этом рассказали в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экобезопасности. 

Известно, что ГУП "Пиларн" выезжал на акваторию Обводного канала, где было собрано 100 кг нефтеводяной смеси. Также, был ликвидирован разлив нефтепродуктов на акваториях реки Волковки и Обводного канала. В результате, аварийные службы убрали 500 и 600 кг нефтеводяной смеси.
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Категории: Новости СПб Лента новостей

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