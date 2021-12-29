  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:01
123
shuwioll Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Экипаж россиянина занял первое место по итогам первого этапа ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков

0 0

Дистанция составила 333 километра.

Первое место в первом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков занял экипаж россиянина Дмитрия Сотникова. Сам он из команды "КАМАЗ-мастер".

Дистанция составила 333 километра. На втором месте оказался экипаж Эдуарда Николаева, который также представляет "КАМАЗ-мастер". Третье место занял экипаж чеха Алеша Лопрайса.

С 1 по 14 января в Саудовской Аравии проходит ралли "Дакар". Второй этап должен состояться 3 января. Дистанция составит 338 километров.

Ранее мы писали, что "Зенит" предложил контракт Сергееву на три года. 

Видео: YouTube / KAMAZ-master

 

Теги: ралли-марафон дакар
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Спорт,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии