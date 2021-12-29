Экипаж россиянина занял первое место по итогам первого этапа ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков

Дистанция составила 333 километра.

Первое место в первом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков занял экипаж россиянина Дмитрия Сотникова. Сам он из команды "КАМАЗ-мастер".

Дистанция составила 333 километра. На втором месте оказался экипаж Эдуарда Николаева, который также представляет "КАМАЗ-мастер". Третье место занял экипаж чеха Алеша Лопрайса.

С 1 по 14 января в Саудовской Аравии проходит ралли "Дакар". Второй этап должен состояться 3 января. Дистанция составит 338 километров.

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Видео: YouTube / KAMAZ-master