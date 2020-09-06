Пашаев считает, что актеру дадут не больше пяти-шести лет колонии.

Заслуженный артист Михаил Ефремов озвучил ожидания по своему тюремному сроку. Об этом он заявил в беседе с адвокатом Эльманом Пашаевым, видеозапись которой была показана в программе "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ.

После очередного заседания Михаил Ефремов задумался на сколько лет он сядет в тюрьму за смертельное ДТП. Он посчитал, что его осудят на восемь лет. Юрист отметил, что приговор будет более мягким. Пашаев подчеркнул, что даже если бы Ефремов не был заслуженным артистом, ему все равно дали бы минимальный срок.

Напомним, что 8 июня актер Михаил Ефремов попал в смертельное ДТП с участием погибшего водителя "Лады" Сергея Захарова. Он умер в НИИ имени Склифосовского. Позднее экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Видео: Telegram/LIFE SHOT