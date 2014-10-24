Эдуард Жолнин:Земун – зрительский фильм с авторским подходом

В Петербурге состоялся специальный показ киноленты "Земун" с участием создателя фильма Эдуарда Жолнина.

Одним из самых ярких кинопроектов осени 2022 года стал мистический триллер "Земун". Режиссёр Эдуард Жолнин рассказал нам больше о создании ленты и своём видении жанра собственной работы.

Хочу выразить большую благодарность к прокатной компании "Вольга", которая впустила нас в широкую прокатную жизнь. Проще говоря, обеспечила нам судьбу. Это успех, для такого авторского фильма найти серьезную поддержку по всем городам России (у нас очень много копий в прокате). Такое очень редко бывает. Авторский фильм, который смотрится зрительски… Я из поколения 90-х и нулевых, когда мы питались качественным кинематографом. Тогда отсортировались полевые документальные изгибы. Наша команда за хороший, зрелищный и зрительский фильм, но при этом с авторской интонацией и почвеннической установкой. Эдуард Жолнин, кинорежиссёр

В центре сюжета - главный герой Егор, который после таинственной смерти отца возвращается в родную деревню. Здесь он пытается убедить младшего брата поскорее продать совместное наследство местному предпринимателю. Однако чем больше Егор погружается в происходящее, тем яснее понимает, что ему, брату и наследию семьи угрожает большая опасность, защищаться от которой придется с оружием в руках. Параллельно в историю входит мистика русской глубинки: таинственные духи и настоящая мамлеевская хтонь.

Несмотря на мрачный сюжет, по словам Жолнина, на съемочной площадке происходило немало весёлых и курьёзных случаев.

Одним из запоминающихся моментов на съемке стал кадр, который полностью отразил командную работу съемочной группы. У нас была задача: показать дорогу, пейзаж, героя и идущих за ним коров. Для того, чтобы стадо коров пошло по конкретной траектории, мы всей съемочной группой выстроились в коридор, который не позволял животным разойтись. Задача не из легких, ведь важно было и не попасть в кадр. Вся съемочная группа в один момент превратилась в пастухов. Эдуард Жолнин, кинорежиссёр

По словам автора ленты, работа над единым впечатлением – это большой праздник для кинематографа. В случае с "Земуном" съемочной группе удалось передать свою задумку через живую атмосферу фильма, достучаться до сердец зрителей.

Видео: Piter.TV