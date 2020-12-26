Единственный показ концертной версии "Бала вампиров" пройдет в Петербурге

Показ состоится 7 сентября на сцене государственного театра музыкальной комедии Петербурга.

Во вторник, 7 сентября, состоится единственный показ концертной версии мюзикла "Бал вампиров". Он пройдет на сцене государственного театра музыкальной комедии Петербурга.

Дирижерский пульт займет Алексей Нефедов, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. На сцену выйдут Антон Мошечков в роли Куколя, артисты хора, балета и ансамбля. Зрители услышат арии из мюзикла в исполнении Ивана Ожогина, Елены Газаевой, Александра Казьмина, Андрея Матвеева, Кирилла Гордеева, Александра Суханова, Наталии Диевской.

Напомним, что премьера мюзикла состоялась 3 сентября 2011 года. Над отечественной версией спектакля Михаэля Кунце и Джима Стейнмана работали режиссер Корнелиус Балтус (Голландия), хореограф Деннис Каллахан (США), художник Кентаур (Венгрия).

Ранее театральный сезон в Петербурге начинается с премьер и лучших спектаклей.

Фото: Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии