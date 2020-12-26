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Единственный показ концертной версии "Бала вампиров" пройдет в Петербурге
Сегодня, 14:26
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Единственный показ концертной версии "Бала вампиров" пройдет в Петербурге

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Показ состоится 7 сентября на сцене государственного театра музыкальной комедии Петербурга. 

Во вторник, 7 сентября, состоится единственный показ концертной версии мюзикла "Бал вампиров". Он пройдет на  сцене государственного театра музыкальной комедии Петербурга. 

Дирижерский пульт займет Алексей Нефедов, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. На сцену выйдут Антон Мошечков в роли Куколя, артисты хора, балета и ансамбля. Зрители услышат арии из мюзикла в исполнении Ивана Ожогина, Елены Газаевой, Александра Казьмина, Андрея Матвеева, Кирилла Гордеева, Александра Суханова, Наталии Диевской. 

Напомним, что премьера мюзикла состоялась 3 сентября 2011 года. Над отечественной версией спектакля Михаэля Кунце и Джима Стейнмана работали режиссер Корнелиус Балтус (Голландия), хореограф Деннис Каллахан (США), художник Кентаур (Венгрия). 

Ранее театральный сезон в Петербурге начинается с премьер и лучших спектаклей.

Фото: Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии

Теги: бал вампиров, государственный театр музыкальной комедии, мюзикл
Категории: Кино, Культура, Новости СПб, Лента новостей,

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