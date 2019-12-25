Театральный сезон в Петербурге начинается с премьер и лучших спектаклей

Сегодня театральный сезон откроет Михайловский театр.

С наступлением осени петербургские театры начинают новые сезоны. В среду, 1 сентября, Большой драматический театр имени Товстоногова открыл сезон спектаклем "Слава" на сцене Александринского театра. Об этом сообщил комитет по культуре.

Сегодня, 2 сентября, на сцене Михайловского театра покажут премьеру балета "Конек-Горбунок", которая откроет свой 189 сезон. Полноформатная трехактная постановка с элементами мультимедиа будет интересна и детям, и взрослым. В пятницу, 3 сентября, на Большой сцене театра имени Ленсовета покажут спектакль "Синьор из высшего общества". 4 сентября свой юбилейный, 100 сезон откроет ТЮЗ. По традиции в этот день зрителям покажут легендарный спектакль Александра Брянцева "Конёк-Горбунок". Именно этой постановкой театр открылся в 1922 году. В этот же день юбилейный сезон откроет театр "Санктъ-Петербургъ Опера", которому в 2022 году исполнится 35 лет. В афише – опера Винченцо Беллини "Норма".

Афиша уже расписана до 25 сентября, ознакомиться со списком постановок в других театрах можно на сайте комитета.

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Фото: Комитет по культуре Санкт-Петербурга/ Вконтакте