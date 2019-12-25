К вестибюлю "Фрунзенской" пристроят пятиэтажный комплекс

Диспетчеры метрополитена будут работать в одном здании.

"Единый диспетчерский центр" на станции метро "Фрунзенская" появится в 2026-м году. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Напомним, что власти решили увеличить площадь вестибюля станции на 7 тыс. кв. метров и разместить там Единый диспетчерский центр. Он повысит надежность системы управления движением, обеспечит бесперебойную работу всей сложной инфраструктуры метро.

На данный момент движение поездов контролирует Управление метрополитена. За каждую линию отвечают 1-3 диспетчера движения и 3 диспетчера инфраструктуры. Планируется, что в будущем все специалисты будут работать вместе в одном здании.

До открытия Центра на "Фрунзенской" проведут реконструкцию вестибюля и наклонного хода. Количество эскалаторов увеличат с трех до четырех. Также будет построен новый пятиэтажный комплекс высотой 28 метров с двумя подземными ярусами, в котором на верхних этажах разместится Центр. На нижних этажах будет вестибюль, машинный зал и технические помещений станции.

Фото: Piter.TV