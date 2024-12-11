ЕС приостановил реализацию планов по отказу от российского газа

Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен не сможет в обещанный срок представить предложения по отказу от российских энергоресурсов.

Евросоюз приостановил реализацию планов по отказу от российского газа. Об этом сообщает издание Politico.

По информации источника, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен не сможет в обещанный срок представить предложения по отказу от российских энергоресурсов. Отмечается, что Йоргенсен обещал подготовить дорожную карту в первые 100 дней работы Еврокомиссии с декабря 2024 года. Работа по отказу от энергоресурсов из РФ продолжается, но проект не будет представлен в этом месяце, как предполагалось ранее.

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