Дзюба рассказал, как стадион "Петровский" помог победить "Динамо"

Игрок "Зенита" поблагодарил стадион и фанатов за поддержку.

Футболист Артем Дзюба прокомментировал результаты матча с минским "Динамо". накануне петербургский "Зенит" выиграл у оппонентов со счетом 8:1. Как отметил спикер, стадион "Петровский" является его любимой площадкой, которая "помогает своим".

На самом деле, была очень крутая поддержка. А вообще я так люблю "Петровский", что не могу перестроиться на Крестовский. Прямо наслаждаюсь. Если б можно было всю жизнь здесь играть, я бы играл добавил нападающий

Игрок рассказал журналистам, что в настоящее время клуб переживает формирование сильной и сплоченной команды, каждый из участников которой рассчитывает на победу в турнире.

Обидно, что не все в нас верят, а тем, кто верит- большое спасибо. Кроме эмоциональной победы это еще очень важно с точки зрения построения команды резюмировал спортсмен

Напомним, что следующие матчи "Зенита" пройдут 23 и 30 августа против норвежской команды.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"