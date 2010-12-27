Дзюба после матча с "Молде" назвал Дриусси топовым

"Зенитовец" доволен командным духом и профессионализмом коллег.

Футболист Артем Дзюба рассказал, что считает игрока "Зенита "Дриусси топовым. Нападающий отметил, что ему практически не пришлось ничего делать в матче с командой "Мольде": коллега по цеху помог спортсмену забить гол в ворота норвежцев.

Великолепная передача Дриусси. Дриусси - топ, мне оставалось только подставить голову отмечает игрок

Напомним, что главный тренер петербургского клуба "сине-бело-голубых" Сергей Семак вывел подопечных к победе. Конечный счет встречи составил 3:1. Артему Дзюбе удалось сравнять шансы к 71-ой минуте матча.

Фото: ФК "Зенит"