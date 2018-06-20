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Дзюба назвал вратарей "Зенита" слабенькими
Сегодня, 16:41
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TretyakovaS

Дзюба назвал вратарей "Зенита" слабенькими

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Спортсмен пошутил о вратарях команды в беседе Арсением Алексеевым - юным голкипером из Выборга.

Нападающий команды "Зенит" Артем Дзюба пошутил о вратарях сине-бело-голубых. Об этом рассказывают СМИ.

Произошло это в рамках беседы Дзюбы с юным голкипером из Выборга Арсением Алексеевым. Юный спортсмен побывал на тренировочной базе команды и получил автограф форварда.

"Ты вратарем у нас будешь! Давай, чтобы вместо Акинфеева пришел и начал играть у нас, - сказал Дзюба на видео, которое опубликовал 47-й канал. - А у нас вообще видел, да, какие все вратари слабенькие – Луневы, Кержаковы" - сказал Дзюба. 

 Арсений Алексеев выступает за команду "Фаворит". 

Фото: ВКонтакте/FUNFootball

Теги: зенит, новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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