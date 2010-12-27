Артем Дзюба рассчитывает на победу "Зенита" в Чемпионате России

Футболист готов стать лучшим в стране вместе с командой из Северной столицы.

Артем Дзюба рассказал журналистам о планах на новый сезон. Игрок петербургского "Зенита" надеется вместе с командой стать чемпионами России. На данный момент для спортсмена это главная задача на год.

В мире спорта главное после окончания карьеры то, что ты выиграл. Любой трофей очень важен. Я не был чемпионом России, и главная цель в этом сезоне – победить в турнире. Я лично сделаю для этого все, уже пора становиться чемпионом. У нас очень серьезные конкуренты делится переживаниями форвард

Футболист отметил, что считает прошлый Чемпионат мира хорошим опытом, который помог вселить в игроков уверенность. Дзюба добавил, что ранее существовала некая боязнь.

Напомним, что Артем Дзюба дважды становился призером Кубка России, один раз - Суперкубка России, однако, титул чемпиона страны он так и не получил.

Фото: ФК "Зенит"