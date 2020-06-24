Джордж Мартин пообещал закончить "Песнь льда и пламени" в 2021 году

Поклонники ждут выхода романа с 2015 года.

Писатель Джордж Мартин хочет закончить написание своей серии фэнтези-романов "Песнь льда и пламени" в 2021 году. Об этом он рассказал в своём блоге.

Про словам Мартина, сейчас он пережидает пандемию коронавируса в хижине в лесу, и это способствует творческому прогрессу.

Принудительная изоляция помогает мне писать. Каждый день я провожу долгие часы над "Ветрами зимы" и неуклонно прогрессирую. Вчера я закончил новую главу. Но нет, это не значит, что книга будет закончена завтра или опубликована на следующей неделе. Это будет огромная книга, и мне ещё предстоит пройти долгий путь

Джордж Мартин

Книга "Ветра зимы" станет предпоследней во всей серии. Поклонники ждут выхода романа с 2015 года.

Видео: YouTube / Aegon Targaryen