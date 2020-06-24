  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:33
460
Rybka123
Код вставки плеера

Джордж Мартин пообещал закончить "Песнь льда и пламени" в 2021 году

0 0

Поклонники ждут выхода романа с 2015 года. 

Писатель Джордж Мартин хочет закончить написание своей серии фэнтези-романов "Песнь льда и пламени" в 2021 году. Об этом он рассказал в своём блоге.

Про словам Мартина, сейчас он пережидает пандемию коронавируса в хижине в лесу, и это способствует творческому прогрессу. 

Принудительная изоляция помогает мне писать. Каждый день я провожу долгие часы над "Ветрами зимы" и неуклонно прогрессирую. Вчера я закончил новую главу. Но нет, это не значит, что книга будет закончена завтра или опубликована на следующей неделе. Это будет огромная книга, и мне ещё предстоит пройти долгий путь
 Джордж Мартин

Книга "Ветра зимы" станет предпоследней во всей серии. Поклонники ждут выхода романа с 2015 года. 

Видео: YouTube / Aegon Targaryen

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии