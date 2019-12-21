Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что надеется на улучшение отношений с Россией. Политик 21 декабря пообщался с журналистами эстонского портала ERR. В Таллин глава британского правительства прибыл с деловым визитом.
В беседе со СМИ Джонсон признался, что как и многие люди в Западной Европе, всегда надеется на лучшие отношения с РФ.
Премьер отметил, что хотел бы иметь лучшие коммерческие отношения и развитую торговлю, но этому мешают ужасные проблемы. В частности он вспомнил инцидент с отравлением Скрипалей в Солсбери.
Видео: YouTube / The Sun, The Telegraph, Guardian News
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