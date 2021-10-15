Джонсон: Британия глубоко шокирована убийством парламентария Эймесса

Премьер-министр Британии назвал убитого "добрейшим человеком в политике".

Великобритания глубоко шокирована убийством парламентария Дэвида Эймесса. Об этом в интервью Sky News заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Думаю, каждый из нас глубоко шокирован произошедшим. Наши мысли с его семьей, женой и детьми.

Борис Джонсон

По словам премьера, Эймесс более 40 лет служил на благо жителей графства Эссекс и был одним из добрейших людей в политике.

Напомним, что 69-летнего депутата от правящей Консервативной партии зарезали 15 октября в его приёмной в городе Ли-он-Си на юге Англии. Нападавший задержан.

Видео: YouTube / BBC News