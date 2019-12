Джонни Депп выпустит мюзикл о перчатке Майкла Джексона

Сюжет основан на книге американского драматурга Джулиена Ницберга "Ради любви перчатки".

Голливудский актер Джонни Депп займется продюсированием мюзикла о перчатке Майкла Джексона. Об этом сообщает Page Six.

Постановка получила название "Ради любви перчатки" (For the Love of a Glove). Сюжет основан на одноименной книге американского драматурга Джулиена Ницберга.

Идея мюзикла появилась у Джулиана Нитцберга в 2002 году. Ему предложили написать сценарий для фильма о Джексоне, однако из-за обвинений музыканта в педофилии переговоры зашли в тупик.

В постановке покажут странные силы, повлиявшие на скандально известного певца. Премьера мюзикла состоится 25 января 2020 года в Лос-Анджелесе.

