Джонни Депп выпустит мюзикл о перчатке Майкла Джексона

Голливудский актер Джонни Депп займется продюсированием мюзикла о перчатке Майкла Джексона. Об этом сообщает Page Six.
Постановка получила название "Ради любви перчатки" (For the Love of a Glove). Сюжет основан на одноименной книге американского драматурга Джулиена Ницберга.
Идея мюзикла появилась у Джулиана Нитцберга в 2002 году. Ему предложили написать сценарий для фильма о Джексоне, однако из-за обвинений музыканта в педофилии переговоры зашли в тупик.
В постановке покажут странные силы, повлиявшие на скандально известного певца. Премьера мюзикла состоится 25 января 2020 года в Лос-Анджелесе.
Ранее мы писали, что в Нью-Джерси носки Майкла Джексона продают за миллион долларов.
Видео: Youtube/ the detail.
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