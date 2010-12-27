В Нью-Джерси носки Майкла Джексона продают за миллион долларов

В комплекте с носками на торги выставлена записка со словами "дарю тебе эти носки за то, что ты никогда не позволял себе расслабиться во время Victory Tour".

В пятницу, 8 ноября, стало известно о том, что в Нью-Джерси носки Майкла Джексона продают. Соответствующий лот появился на сайте аукционного дома GottaHaveRockandRoll.

Известно, что первый раз Майкл Джексон появился в этих носках в мае 1983 года во время исполнения песни Billie Jean в шоу "Мотаун 25: Вчера, сегодня и навсегда". Вещь расшита большим количеством страз. Известно, что артист подарил носки их некому Дилео. Отмечается, что вместе с вещью продается записка от Майкла Джексона.

"Дарю тебе эти носки за то, что ты никогда не позволял себе расслабиться во время Victory Tour", —сказано в записке от Майкла Джексона.

Начальная цена лота 100 тысяч долларов. Эксперты предполагают, что носки уйдут с молотка от одного до двух миллионов долларов.

Ранее мы сообщали о том, что на аукцион выставлен редкий сценарий "Зеркала" Тарковского.

Фото:GottaHaveRockandRoll