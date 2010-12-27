В Нью-Джерси носки Майкла Джексона продают за миллион долларов

В пятницу, 8 ноября, стало известно о том, что в Нью-Джерси носки Майкла Джексона продают. Соответствующий лот появился на сайте аукционного дома GottaHaveRockandRoll.
Известно, что первый раз Майкл Джексон появился в этих носках в мае 1983 года во время исполнения песни Billie Jean в шоу "Мотаун 25: Вчера, сегодня и навсегда". Вещь расшита большим количеством страз. Известно, что артист подарил носки их некому Дилео. Отмечается, что вместе с вещью продается записка от Майкла Джексона.
"Дарю тебе эти носки за то, что ты никогда не позволял себе расслабиться во время Victory Tour",
—сказано в записке от Майкла Джексона.
Начальная цена лота 100 тысяч долларов. Эксперты предполагают, что носки уйдут с молотка от одного до двух миллионов долларов.
Ранее мы сообщали о том, что на аукцион выставлен редкий сценарий "Зеркала" Тарковского.
Фото:GottaHaveRockandRoll
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