Джонни Депп и Эллис Купер сыграют рок-концерт в Петербурге

Мировые звезды дадут рок-концерт в "Ледовом дворце".

HOLLYWOOD VAMPIRES объявили о посещении России в концертами. Выступления рок-коллектива пройдут в рамках мирового турне группы. Артисты соберут “Олимпийский” в Москве и “Ледовый дворец” в Петербурге.

В состав рок-коллектива входят известный киноактер Джонни Депп, гитарист Aerosmith Джо Перри и исполнитель Эллис Купер.

На официальном сайте группы можно приобрести специальный билет Meet&Greet, стоимостью тысячу долларов. Такая “проходка” позволяет сфотографироваться с музыкантами, получить у них автограф и фирменный мерч от коллектива. Отметим, что при покупке такого билета дополнительно нужно иметь билет на концерт.

Напомним, что HOLLYWOOD VAMPIRES исполняют рок-каверы на популярные песни The Doors, Led Zeppelin, Джими Хендрикса, The Who. В репертуар “Голливудских вампиров” входят и песни собственного сочинения.