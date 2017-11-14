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Джонни Депп и Эллис Купер сыграют рок-концерт в Петербурге

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Мировые звезды дадут рок-концерт в "Ледовом дворце".

HOLLYWOOD VAMPIRES объявили о посещении России в концертами. Выступления рок-коллектива пройдут в рамках мирового турне группы. Артисты соберут “Олимпийский” в Москве и “Ледовый дворец” в Петербурге.
 
В состав рок-коллектива входят известный киноактер Джонни Депп, гитарист Aerosmith Джо Перри и исполнитель Эллис Купер. 
 
На официальном сайте группы можно приобрести специальный билет Meet&Greet, стоимостью тысячу долларов. Такая “проходка” позволяет сфотографироваться с музыкантами, получить у них автограф и фирменный мерч от коллектива. Отметим, что при покупке такого билета дополнительно нужно иметь билет на концерт. 
 
 
Напомним, что HOLLYWOOD VAMPIRES исполняют рок-каверы на популярные песни The Doors, Led Zeppelin, Джими Хендрикса, The Who. В репертуар “Голливудских вампиров” входят и песни собственного сочинения. 
Теги: hollywood vampires , джо перри , джонни депп , каверы , ледовый дворец , рок , эллис купер
Категории: Новости России Новости СПб

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