Джоан Роулинг запустила сайт для детей "Гарри Поттер сидит дома"

Портал создан для детей, скучающих на карантине.

Британская писательница Джоан Роулинг, подарившая миру "Гарри Поттера", пришла на помощь родителям, которые не знают, чем занять скучающих дома детей. Она запустила специальный сайт "Гарри Поттер сидит дома".

"Родителям, учителям и воспитателям, которые работают над тем, чтобы дети не скучали, пока мы находимся в изоляции, возможно, потребуется немного магии, поэтому я с удовольствием запускаю проект", - написал Роулинг в Twitter.

На портале есть множество интерактивных развлечений. Сайт наполнен статьями, загадками, кроссвордами о жизни волшебников в Хогвардсе. Кроме того, в ближайшее время появится бесплатная аудиоверсия первой книги о Гарри Поттере. Ее можно будет послушать на 19 языках. Также дети смогут научиться рисовать Нюхлера. Это длинноносый черный зверек, напоминающий крота, которого можно было увидеть в спин-оффе "Фантастические твари и где они обитают".

Ранее петербургский художник представил, как проходил бы карантин в Хогвартсе.

Фото, видео: wizardingworld.com